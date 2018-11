Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Nach den am Vortag vorgelegten Zahlen blieben für sie noch einige Fragen offen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten etwa, welche Risiken sich für das Umsatzwachstum im kommenden Jahr ergeben angesichts der aktuellen Verlangsamung. Die Pläne des Managements, die starke Abhängigkeit des Konzerns vom Lifestyle-Segment in Europa zu verringern, seien positiv zu werten./she/mis Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

