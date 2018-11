Die ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770) passt ihre Dividendenpolitik an, wie am Donnerstag berichtet wurde. So sollen erstmals für das Geschäftsjahr 2018 (zahlbar im Jahr 2019), 50 Prozent des bereinigten Konzernjahresüberschusses als Dividende ausgeschüttet werden. Bisher lag diese Quote bei 80 bis 90 Prozent. Die damit freiwerdenden Mittel sollen vorrangig für Investitionen in organisches und anorganisches Wachstum verwendet werden. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...