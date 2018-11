Gibt es in Deutschland bald keine Bienen und Käfer mehr? Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man sich die Daten vor Augen führt, die das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und der Entomologische Verein Krefeld jetzt veröffentlichten. Die artspezifischen Zahlen zum Insektensterben belegen, dass in einem Zeitraum von 27 Jahren die vier artenreichen Insektengruppen im Durchschnitt um 76 Prozent geschrumpft sind. Verglichen wurde die Gesamtmenge flugfähiger Insekten (zu denen auch Bienen gehören) an untersuchten Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Brandenburg.

Den vollständigen Artikel lesen ...