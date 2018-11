Commerzbank festigt ihre führende Position, Deutsche Bank hat das Nachsehen

Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten haben zu Beginn des vierten Quartals zu einem Anstieg der Handelsaktivitäten bei strukturierten Wertpapieren an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt geführt. Die Börsenumsätze in Zertifikaten und Hebelprodukten lagen bei 4,1 Mrd. Euro. Bei den Marktanteilen nach Börsenumsätzen der Emittenten von strukturierten Wertpapieren gab es einige Verschiebungen auf den ersten fünf Plätzen. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

In der Emittentenrangliste konnte die Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) laut DDV-Angaben mit einem Marktanteil von 15,6 Prozent ihre führende Position vom Vormonat festigen. Die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) als Zweitplatzierte kam auf einen Marktanteil von 12,8 Prozent gefolgt von der DZ BANK, die mit einem Marktanteil von 10,1 Prozent den dritten Platz behauptete, heißt es weiter.

