Die Baader Bank hat die Einstufung für Baywa nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Zahlen seien eher schwach ausgefallen, doch sei dies angesichts des volatilen Agrargeschäfts und des projektabhängigen Bereichs Energie in einem gewissen Maß zu erwarten gewesen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des gefallenen Kurses und des erwarteten starken Schlussquartals bleibe die Aktie des Agrar-Mischkonzerns ein Kauf./mf/stk Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-11-08/10:43

ISIN: DE0005194062