Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Koenig & Bauer auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Angesichts der Engpässe bei der Verfügbarkeit von Bauteilen und den Lieferverzögerung an die Kunden habe er seine Umsatzschätzung für das laufende Jahr um 22 Millionen Euro gesenkt, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Konzern seine langfristigen Pläne bekannt gegeben, und die neuen Märkte, in die König & Bauer vorstoßen wolle, versprechen künftig ein stärkeres Wachstum und mehr Marge. Nach den jüngsten Kursabschlägen biete sich bei den Aktien nun eine günstige Einstiegsgelegenheit./she/la Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2018-11-08/11:12

ISIN: DE0007193500