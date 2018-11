Von Adria Calatayud

AMSTERDAM (Dow Jones)--ASML erwartet in zwei Jahren dank stabiler Halbleitermärkte einen Umsatz von rund 13 Milliarden Euro. Bisher hatte der Ausrüster für die Chipindustrie einen Umsatz von 11 Milliarden Euro für 2020 in Aussicht gestellt. Für das Jahr 2025 gab ASML anlässlich des Investorentages am Donnerstag eine Umsatzprognose mit großer Bandbreite. Demnach sollen die Erlöse dann zwischen 15 Milliarden und 24 Milliarden Euro liegen. Innovationen wie Künstliche Intelligenz, Autonomes Fahren, Big Data oder 5G dürften die Nachfrage nach Chips weiter antreiben.

November 08, 2018

