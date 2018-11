In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Commerzbank, Deutsche Telekom, Continental, ProSieben, BYD, Tilray und Aurora Cannabis. Eine wahre Zahlenflut gibt es an diesem Donnerstag zu verarbeiten. Während Continental und die Deutsche Telekom mit ihren Quartalsergebnissen überzeugen, gibt es für die Aktionäre von Continental mal wieder wenig Erfreuliches. Entsprechend reagieren die Aktien. Sehr erfreulich ist indes die jüngste Entwicklung bei BYD. Das Geschäft mit Elektroautos läuft weiter ausgezeichnet und das schlägt sich auch so langsam auch im Kurs der Aktie nieder. Zu einem wahren Kursfeuerwerk kam es im Cannabis-Sektor. Was dahinter steckt und wo sich der Einstieg lohnt, erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.