Hamburg (pta027/08.11.2018/11:25) - Die Mister Cannabis GmbH eröffnet am 10. November in Hamburg ihr erstes Ladengeschäft im szenigen Karolinenviertel in St.Pauli. An der Gesellschaft hatte sich die Deutsche Cannabis AG bei Gründung mit 24.9% beteiligt.



Mister Cannabis wird Cookies, Biere, Schokolade, Accessoires, aber auch CBD-Öle, Pflegeprodukte und vieles mehr anbieten. Die Produkte basieren allesamt auf legalen Cannabis-Bestandteilen.



Die Deutsche Cannabis AG verfolgt mit ihrer Beteiligung das Ziel , direkter und unmittelbarer von der täglichen Wertschöpfung in der Cannabis-Wirtschaft zu partizipieren. Mister Cannabis wird voraussichtlich noch in diesem Jahr ein zweites Ladenlokal in Hamburg anmieten, bevor 2019 die Eröffnung weiterer Einheiten zunächst ebenfalls in Hamburg auf der Tagesordnung steht. Mittelfristiges Expansionsziel ist eine Deutschland-weite Ausdehnung des Konzepts nach dem Vorbild der italienischen Kette Cannabis Store Amsterdam, die inzwischen über 100 Filialen groß ist. Die Deutsche Cannabis AG wird nach einer ersten Testphase der Marktakzeptanz für 2019 auch die Option einer mehrheitlichen Übernahme der Mister Cannabis GmbH prüfen.



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Moorhof 11, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Holger Uhrhammer Tel.: +49 40 60761830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



