Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 15,20 auf 14,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er sei positiv für Siemens-Gamesa gestimmt, der Markt sei allerdings pessimistischer was die Preisentwicklung angehe, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch dem Margenpotenzial und dem Kapazitätsausbau werde nicht ausreichend Tribut gezollt./she/mis Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-11-08/11:59

ISIN: ES0143416115