Die Commerzbank hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Basierend auf Aussagen von Vorstandschef Kasper Rorsted gehe er davon aus, dass das Wachstum des Sportartikelherstellers in Westeuropa im kommenden Jahr wieder Fahrt aufnehme, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1EWWW0