Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach einer Übernahme in den USA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Peroxychem biete dem Spezialchemiekonzern einiges Synergiepotenzial, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinne der Amerikaner könnten sich allerdings angesichts des Ausbaus von Kapazitäten am Markt als nicht nachhaltig erweisen. Udeshi erinnerte zudem daran, dass Investoren das Unternehmen 2014 für 200 Millionen US-Dollar übernommen hätten. Peroxychem kostet Evonik nun 625 Millionen Dollar./ag/mis/ Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2018-11-08/12:25

ISIN: DE000EVNK013