Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Koenig & Bauer nach Quartalszahlen von 79,70 auf 82,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus auf neue Märkte schaffe zusätzlichen Wert, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Erreichen der Jahresziele setze allerdings ein starkes Schlussquartal voraus. Er rechne mit einem Abbau der Lagerbestände in diesem Zeitraum./bek/tav Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0113 2018-11-08/12:33

ISIN: DE0007193500