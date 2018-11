Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 31,70 Euro belassen. Die Container-Reederei habe besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Anleger dürften positiv reagieren. Dennoch blieben Sorgen, etwa mit Blick auf die Konjunktur, die Frachttarife und die Treibstoffkosten./ajx/mis Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2018-11-08/12:37

ISIN: DE000HLAG475