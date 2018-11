Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen von 21 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Abschneiden in den USA sorge für Zuversicht, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch auf dem niederländischen Heimatmarkt hätten sich die Geschäfte des Handelskonzerns besser entwickelt als erwartet./bek/tav Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2018-11-08/12:39

ISIN: NL0011794037