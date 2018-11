Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der erhöhte Ausblick des Immobilienunternehmens habe keine Auswirkungen auf die Schätzungen für 2019 und 2020, da er auf einen Einmaleffekt zurückzuführen sei, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte sich die erhöhte Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr günstig auf die ohnehin schon starke Bilanz auswirken./mf/ajx Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000PAT1AG3