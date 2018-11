Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Reederei habe starke Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Johan Eliason in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei zwar nur bestätigt worden, dürfte aber am oberen Ende liegen./mf/ajx Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0137 2018-11-08/12:47

ISIN: DE000HLAG475