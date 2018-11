von Annika Kintscher, €uro am Sonntag Nach einer rückläufigen Gewinnentwicklung in der ersten Jahreshälfte steht bei den Hamburgern im dritten Quartal wieder ein Plus zu Buche. Das Ergebnis vor Steuern steigerte Fielmann von Juli bis September um knapp fünf Prozent auf 80 Millionen Euro. Das Nettoergebnis stieg um 5,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...