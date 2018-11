K+S - Düngemittelhersteller vor der Vorlage der Zahlen fester!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktie von K+S zählte in den vergangenen Handelstagen zu den stärksten Werten im MDAX. Stimmungswandel oder nur technischer Rebound? Das vor rund einem Jahr gestartete Restrukturierungsprogramm stieß bei den Anlegern zuletzt auf wenig Begeisterung. Die Investoren hatten stets den hohen Schuldenberg im Blick. Kommende Woche wird das Unternehmen Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Möglicherweise geben sie dem Papier neuen Schwung.

Rund ein Jahr ist es her als K+S-Chef Burkhard Lohr mit dem "Shaping 2030" ein 2-Stufen-Plan zur Restrukturierung des Konzerns vorlegte. Anfang September zog Lohr eine erste Zwischenbilanz. "Wir kommen bei der Implementierung weiter gut voran und haben nun das Feinkonzept der neuen Organisation erarbeitet. Erste Synergien werden bereits gehoben. Wie geplant wollen wir ab Ende 2020 Synergien von über 150 Mio. Euro pro Jahr erzielen," erklärte Lohr auf dem Capital Markets Day vor Analysten und Investoren in Bethune. Sparen bleibt dabei die oberste Maxime. Das neu entwickelte Werk in Kanada hat den Kasselern rund drei Milliarden Euro gekostet. Das ließ die Schulden kräftig steigen.

So recht glauben will derzeit kaum ein Anleger an "Shaping 2030". Schließlich haben im Jahresverlauf Anlaufschwierigkeiten in Bethune und wetterbedingte Produktionsausfälle im Werk Werra dem Konzern zugesetzt. Lohr meint es allerdings ernst. Um die Renditeziele dennoch zu erreichen gibt es im laufenden Jahr weltweit einen Einstellungsstopp für Positionen in der Verwaltung. Lohr denkt sogar über das Jahr 2020 hinaus. Bis 2020 läuft die Transformationsphase. Von 2020 bis 2030 soll in die Wachstumsphase gewechselt werden. Dabei richtet sich der Fokus auf die Entwicklung hochmargiger Produkte und einer breiteren Diversifizierung. Aktuell ist K+S immer noch zu stark vom Geschäft mit Auftausalz und Düngemittel abhängig. Das scheint aktuell weit weg und vermag den Aktienkurs nicht zu beflügeln.

Kommende Woche legt K+S Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Der Aktienkurs signalisiert, dass die Investoren aktuell mehrheitlich skeptisch sind. Die US-Konkurrenten Mosaic und Nutrien zeigten sich bei der Vorlage ihrer Zahlen jedoch zuversichtlich. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig ebenfalls optimistisch. Schließlich wird die Aktie aktuell mit einem KGV von 12,1 und die Dividendenrendite von 3,3 Prozent bewertet. Zudem bietet die neue Mine Bethune die Möglichkeit günstig zu produzieren und in die USA zu exportieren. Neue Minen brauchen eine gewisse Anlaufzeit. An den Zielen für das Gesamtjahr hält das Management daher fest und 2019 soll die Produktionskapazität im kanadischen Werk auf zwei Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Sollte sich Lohrs Zuversicht nicht im Zahlenwerk widerspiegeln, droht eine weitere Verkaufswelle.

Charttechnischer Ausblick: K+S



Widerstandsmarken: 18,40/19,60 EUR

Unterstützungsmarken: 15,80/17,10 EUR

Die Aktie von K+S hat kürzlich den seit Mai gebildeten Abwärtstrend nach oben durchbrochen. Unterstützung findet die Aktie aktuell im Bereich von EUR 17,10. Solange dieses Level hält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in den Bereich von EUR 18,40 und im weiteren Verlauf bis EUR 19,60. Kippt die Aktie hingegen unter EUR 17 und damit zurück in den Abwärtstrend droht eine Konsolidierung bis EUR 15,80.

K+S in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2018 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

K+S in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.112013 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von K+S für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR finaler Bewertungstag K+S HX32UK 17,29 14,00 20,00 20.09.2019 K+S HX066R 25,75 13,00 30,00 21.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 8.11.2018; 10:21 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf die Aktie von K+S für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in EUR obere Barriere in EUR finaler Bewertungstag K+S HX5GS3 4,00 16,00 22,00 13.03.2019 K+S HX557M 6,39 10,00 20,00 13.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.11.2018; 10.23 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von K+S finden Sie unter www.onemarkets.de

