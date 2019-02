Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der Rally zum Wochenauftakt ist es am Dienstag an den Börsen in Ostasien seitwärts gegangen mit den Kursen - mit nur kleinen Ausschlägen nach beiden Seiten. Vorgaben aus den USA fehlten, weil dort am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war. Die Marktteilnehmer warteten auf den Fortgang in Sachen Handelsgespräche zwischen den USA und China und neue Entwicklungen hinsichtlich möglicher US-Strafzölle auf Autoimporte.

Nach Ansicht von Analyst Jeffrey Halley von Oanda ist mittlerweile am Devisenmarkt, bei Aktien wie auch bei den Energiepreisen sehr viel Optimismus eingepreist, ohne dass es konkrete Details aus den Handelsgesprächen gebe.

Für neue Impulse könnte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung sorgen, das am Mittwoch veröffentlich wird. Es könnte Signale über den weiteren Zinserhöhungskurs in den USA liefern. An den Finanzmärkten wird derzeit im laufenden Jahr maximal mit einer Zinserhöhung gerechnet. Die US-Notenbank hatte zuletzt nach diversen globalen Schwächesignalen betont, geduldig sein und stark konjunkturdatenabhängig agieren zu wollen.

Nach einer kleinen Schlussrally drehte der Schanghai-Composite noch ganz knapp ins Plus, nachdem er am Montag einen Satz um 2,7 Prozent nach oben gemacht hatte. In Tokio schaffte der Nikkei-Index ebenfalls ein Miniplus auf 21.302 Punkte. Er hatte am Montag auf einem Zweimonatshoch geschlossen. Leichter Rückenwind kam vom Devisenmarkt. Der Yen hatte zwischenzeitlich zum Dollar angezogen, war dann aber über das Ausgangsniveau hinaus zurückgefallen. Zuletzt ging der Dollar mit 110,68 Yen um, etwas höher als zur gleichen Vortageszeit.

HSBC-Zahlen bewegen Kurs kaum

Unter den Einzelwerten drehten HSBC in Hongkong im Verlauf ins Minus, nachdem die asiatisch-britische Bank Geschäftszahlen vorgelegt hatte. HSBC wies zwar einen Vorsteuergewinnanstieg von 16 Prozent auf 19,89 Milliarden Dollar aus, Analysten hatten im Konsens laut Factset aber mit 21,41 Milliarden mehr erwartet. Die Bank bestätigte aber trotz eines zum Jahresende herausfordernder bezeichneten Umfelds ihre bereits im Juni gemachte Prognose für 2019.

Fosun International tendierten im Späthandel etwas fester. Fosun hat in der Nacht ein Übernahmegebot für die deutsche Textilkette Tom Tailor vorgelegt, allerdings nur zu einem Preis, der einer Prämie von gut 4 Prozent auf den letzten Kurs entspricht. Um sämtliche Aktien von Minderheitsaktionären zu übernehmen, müsste Fosun damit mindestens 62 Millionen Euro in die Hand nehmen. Dass Tom Tailor in China noch keine nennenswerte Online-Präsenz habe, könnte Fosun nun ändern, hieß es im Handel.

In Tokio seien Aktien von binnenkonjunktursensiblen Unternehmen favorisiert worden, sagten dortige Marktteilnehmer und nannten exemplarisch Suntory Beverage & Food (+4,1 Prozent), den Eisenbahnbetreiber Tokyu (+3,9 Prozent) und Chubu Electric Power (+2,7 Prozent).

Am australischen Aktienmarkt, wo insbesondere feste Bankaktien dem Index zum Ende des Handels ein Plus von 0,3 Prozent bescherten, standen Cochlear im Fokus. Der Hörhilfehersteller hatte Halbjahreszahlen vorgelegt, die nicht gut ankamen. Der Kurs verlor gut 8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.106,90 +0,28% +8,16% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.302,65 +0,10% +6,43% 07:00 Kospi (Seoul) 2.205,63 -0,24% +8,06% 07:00 Schanghai-Comp. 2.755,65 +0,05% +10,50% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.259,24 -0,31% +9,65% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.152,26 +0,07% +4,37% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.271,73 +0,18% +5,57% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.706,19 +0,79% +0,13% 10:00 BSE (Mumbai) 35.634,37 +0,38% -1,71% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:39 % YTD EUR/USD 1,1302 -0,1% 1,1308 1,1311 -1,4% EUR/JPY 125,12 +0,0% 125,10 125,05 -0,5% EUR/GBP 0,8755 +0,0% 0,8753 0,8759 -2,7% GBP/USD 1,2908 -0,1% 1,2922 1,2913 +1,3% USD/JPY 110,70 +0,1% 110,61 110,55 +0,9% USD/KRW 1127,43 +0,1% 1126,10 1125,48 +1,2% USD/CNY 6,7766 +0,1% 6,7666 6,7634 -1,5% USD/CNH 6,7810 +0,1% 6,7731 6,7695 -1,3% USD/HKD 7,8483 +0,0% 7,8477 7,8478 +0,2% AUD/USD 0,7117 -0,1% 0,7126 0,7153 +1,0% NZD/USD 0,6837 -0,2% 0,6852 0,6872 +1,8% Bitcoin BTC/USD 3.892,51 +0,8% 3.860,38 3.702,26 +4,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,97 56,06 +0,7% 0,38 +22,4% Brent/ICE 66,47 66,50 -0,0% -0,03 +22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,76 1.326,90 -0,2% -2,15 +3,3% Silber (Spot) 15,77 15,81 -0,2% -0,04 +1,8% Platin (Spot) 809,21 807,00 +0,3% +2,21 +1,6% Kupfer-Future 2,83 2,84 +1,2% +0,03 +7,7% ===

