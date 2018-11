Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas nach Quartalszahlen von 243 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Ergebnisse seien erheblich besser als von ihm erwartet, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der gestiegenen konjunkturellen Unwägbarkeiten ab dem kommenden Jahr habe er aber die Risikoprämie in seinem Bewertungsmodell erhöht./bek/mis Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0140 2018-11-08/12:49

ISIN: DE000A1EWWW0