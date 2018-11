Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Angesichts starker Ergebnisse des Sportartikel- und Lifestyle-Konzerns erhöhe er die Gewinnschätzungen je Aktie für 2018 und 2019, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz eines schwächeren Absatzes in Westeuropa habe das Unternehmen die Ziele bekräftigt./bek/zb Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0144 2018-11-08/12:53

ISIN: DE000A1EWWW0