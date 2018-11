Die RIB Gruppe erwirbt weitere 20% an A2K und PhoenxPLM und erhöht damit ihre Beteiligung an beiden Unternehmen auf 60% DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vereinbarung Die RIB Gruppe erwirbt weitere 20% an A2K und PhoenxPLM und erhöht damit ihre Beteiligung an beiden Unternehmen auf 60% 08.11.2018 / 12:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 08. November 2018 Die RIB Gruppe erwirbt weitere 20% an A2K und PhoenxPLM und erhöht damit ihre Beteiligung an beiden Unternehmen auf 60% Brisbane, Australien, 08. November 2018. RIB Software SE, der weltweit führende Anbieter der iTWO 5D BIM Cloud Enterprise Technologieplattform für die Bau- und Infrastrukturbranche, gab heute die Erhöhung ihrer Beteiligung von 40% auf 60% an A2K und PhoenxPLM bekannt. Der Kaufpreis wird vollständig mit eigenen Aktien bezahlt. Im September 2018 hat die RIB Gruppe jeweils 40% an A2K und PhoenxPLM im Rahmen des zweiten MTWO MSP-Partnervertrages und der strategischen Investition aus der im März 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung erworben. Nach dieser ersten Akquisition und unter Betrachtung der Chancen, die sich aus der einzigartigen Positionierung im Bau- und Infrastrukturbereich ergeben, hat RIB beschlossen die Beteiligung auf 60% aufzustocken. A2K hat seinen Hauptsitz in Brisbane sowie weitere Büros in Sydney, Melbourne, Adelaide und Perth in Australien sowie Auckland in Neuseeland. PhoenxPLM ist ein mit A2K verbundenes Unternehmen und der einzige Gold Certified Siemens PLM Partner in der ANZ-Region. A2K verfügt bereits über eine hohe Kompetenz im Bauwesen und wird die Ressourcen für Microsoft Azure in seinem bestehenden Portfolio erweitern. Dieser Ansatz soll bis Anfang 2020 kurzfristig 10.000 MTWO-User und mittelfristig 100.000 MTWO-User generieren. Die Zielkunden von MTWO sind in den meisten Fällen bereits bestehende Kunden von A2K. Über A2K Technologies A2K Technologies wurde 1986 gegründet und fördert Innovationen durch die Bereitstellung von Soft- und Hardwarelösungen, Consulting, Training, Entwicklung und Managed Services. Mit der Abdeckung der gesamten ANZ-Region und durch die Breite und Tiefe des Serviceangebots, die technische Expertise und das hohe Maß an Kundenservice und -verständnis, hat sich A2K zu einem zuverlässigen Technologieberater für seine Kunden entwickelt. Über PhoenxPLM PhoenxPLM ist ein führender Lösungsanbieter für den Fertigungssektor in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen verfügt über Büros in Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide und Perth, die von einem Team hochqualifizierter und erfahrener technischer Experten unterstützt werden. PhoenxPLM ist der einzige Gold Certified Siemens PLM Partner in Australien und Neuseeland, der umfangreiches Wissen und Dienstleistungen zur Unterstützung des Siemens PLM NX-Portfolios und der Teamcenter PLM-Softwarelösungen anbietet. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. Das Flaggschiffprodukt iTWO 4.0 ist die weltweit erste 5D BIM Enterprise Cloud-Lösung mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit 1000 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 08.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 