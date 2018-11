Hanau (ots) -



Um Kunden die Möglichkeit zu geben, sich aus erster Hand über Umicore-Edelmetallbarren zu informieren, ist der Materialtechnologie- und Recyclingkonzern auch in diesem Jahr wieder auf der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse in München präsent. Der Schwerpunkt des Stands liegt dabei auf den Themen Nachhaltigkeit und Vertriebswege.



"Unsere Kunden haben ein großes Interesse daran, wo ihr Edelmetall herkommt - sowohl im Sinne der Produktion, als auch des Handelsweges. Daher setzen wir bei der Herstellung unserer Edelmetallbarren auf die nachhaltige und ressourcenschonende Gewinnung aus Recycling und beim Vertrieb unserer Barren auf Banken, Sparkassen sowie ausgewählte Handelspartner. Der Kunde erwirbt also gutes Gold aus verlässlichen Quellen", erklärt Dr. Bernhard Fuchs, Vorstand der Umicore AG & Co. KG und Leiter des Edelmetallhandels.



Gold aus nachhaltigen Kreisläufen



Umicore produziert und verkauft seit mehr als 170 Jahren neben Gold auch viele weitere Edelmetalle. Diese werden in der konzerneigenen Recyclinganlage in Hoboken, Belgien, unter anderem aus elektronischen Abfällen gewonnen und umweltschonend in den Kreislauf zurückgeführt. Damit sorgt das Unternehmen bei der Herstellung von Edelmetallbarren für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt. Denn anstelle von 200 Tonnen natürlicher Erze benötigt Umicore zur Herstellung eines 1 kg-Goldbarrens durch seinen Recyclingprozess nur vier Tonnen Althandys bei gleicher Produktqualität.



Sicherer Erwerb bei zuverlässigen Handelspartnern



Beim Vertriebsweg setzt Umicore traditionell auf zuverlässige Institute wie Banken, Sparkassen und ausgewählte Handelspartner, bei denen die Kunden die Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbarren des Unternehmens erwerben können. Das engmaschige Netz der Verkaufsstellen in Deutschland sichert den Kunden beim Edelmetallerwerb eine hohe Verfügbarkeit verbunden mit großer Sicherheit.



Umicore-Stand auf der Internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse in München



Interessenten können Umicore Precious Metals Management am 9. und 10. November auf der Edelmetallmesse in München am Stand 34 besuchen. Dort erhalten sie einen Überblick über das gesamte Sortiment. Vor einem riesigen, zwei Meter großen Goldbarren können sich Besucher fotografieren lassen und das Foto über Social Media-Kanäle teilen.



Pressekontakt: Communications Umicore AG & Co. KG Katharina Brodt Tel. + 49 6181 59 6109 katharina.brodt@eu.umicore.com