Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Selbst gute Ergebnisse änderten nichts an einer nachlassenden Wachstumsdynamik, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch weil sich Erfolge wie mit dem Sportschuh Yeezy nicht so leicht wiederholen dürften, habe er die Wachstumsschätzung für 2019 leicht reduziert./bek/zb Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0148 2018-11-08/13:03

ISIN: DE000A1EWWW0