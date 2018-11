Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ASML mit einem Kursziel von 221 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Das neue Umsatzziel des Halbleiterzulieferers für 2025 liege, gemessen am Mittelpunkt der Prognosespanne, leicht über seiner Erwartung, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch mit Blick auf die erwartete Margenentwicklung sieht der Experte seinen Optimismus untermauert./ag/mis Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0155 2018-11-08/13:16

ISIN: NL0010273215