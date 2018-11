Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Umsatzerwartungen dank soliden Wachstums in allen Regionen übertroffen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das operative Ergebnis habe indes leicht enttäuscht und zeuge von anhaltenden Problemen, stark steigende Kosten weiterzureichen./ag/mis Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0158 2018-11-08/13:18

ISIN: DE0006047004