Biovolt AG: Wechsel in der Geschäftsleitung der Biovolt AG DGAP-Ad-hoc: Biovolt AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Biovolt AG: Wechsel in der Geschäftsleitung der Biovolt AG 08.11.2018 / 13:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Biovolt AG, ISIN CH0328339665, WKN A2DPVP, Tickersymbol 24B, ein Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche, gibt bekannt, dass Dr. Anton Stiffler als Geschäftsführer der Biovolt AG zum 08. November 2018 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheidet und Frau Amanda Stiffler zukünftig seine Aufgaben übernimmt. Der Handel der Biovolt Aktie ist derzeit an den Börsen Wien und Stuttgart ausgesetzt. Die Unternehmensführung der Biovolt AG arbeitet mit den Verantwortlichen der Wiener Börse als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zusammen, damit der Handel der Biovolt Aktie schnellstmöglich wieder aufgenommen werden kann. Über die relevanten Entwicklungen werden wir unsere Aktionäre wie gewohnt zeitnah informieren. ++ Über die Biovolt AG Die Biovolt AG mit Sitz in Hünenberg, Schweiz, ist ein Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche, das seit 2010 an zwei Standorten Biogasanlagen in Osteuropa betreibt und dabei zu den fünf größten Biogasanlagen in Belarus zählt. Die Produktion von umweltfreundlicher Energie ist die ideale Ergänzung zum Marktfruchtanbau, weshalb die Biogasanlagen an den Standorten Lan und Snov innerhalb landwirtschaftlicher Großbetriebe, sogenannter Kolchosen, errichtet wurden. Auf diese Art und Weise sichert sich Biovolt den Zugang zu allen notwendigen Einsatzstoffen um aus Biomasse Biogas entstehen zu lassen. Das eingezahlte Stammkapital der Biovolt AG beläuft sich auf 10m CHF, eingeteilt in 8m Aktien zu 1,25 CHF. Kontakt für Rückfragen: Biovolt AG Bösch 106 6331 Hünenberg Schweiz Investor Relations Kontakt: Frau Amanda Stiffler, energie@biovolt.ch 08.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Biovolt AG Bösch 106 CH-6331 Hünenberg Schweiz E-Mail: investor@biovolt.ch Internet: www.biovolt.ch ISIN: CH0328339665 WKN: A2DPVP Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 743221 08.11.2018 CET/CEST ISIN CH0328339665 AXC0260 2018-11-08/13:42