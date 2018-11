NORDWEST Handel AG: Vorstandsvorsitzender Bernhard Dressler bittet Aufsichtsrat um vorzeitige einvernehmliche Vertragsbeendigung DGAP-Ad-hoc: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Personalie NORDWEST Handel AG: Vorstandsvorsitzender Bernhard Dressler bittet Aufsichtsrat um vorzeitige einvernehmliche Vertragsbeendigung 08.11.2018 / 14:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Besetzung des Vorstands NORDWEST Handel AG Vorstandsvorsitzender Bernhard Dressler bittet Aufsichtsrat um vorzeitige einvernehmliche Vertragsbeendigung Dortmund, 08.11.2018 In einem heutigen Treffen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Eberhard Frick hat der Vorstandsvorsitzende Bernhard Dressler den Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG gebeten, seinen Dienstvertrag und seine Vorstandsbestellung aus wichtigen persönlichen Gründen vorzeitig einvernehmlich zu beenden. Seine Amtszeit ist gegenwärtig bis zum Ablauf des 31.01.2021 befristet. Herr Dressler ist derzeit wegen einer Erkrankung bis zum 31.12.2018 (einschließlich) arbeitsunfähig und an der Ausübung seines Vorstandsmandates verhindert. Während des Zeitraums dieser Verhinderung wird er von dem Aufsichtsratsmitglied Martin Helmut Bertinchamp vertreten, den der Aufsichtsrat mit Wirkung ab dem 24.10.2018 als Stellvertreter gemäß §105 Absatz 2 des Aktiengesetzes in den Vorstand entsandt hatte. Der Aufsichtsrat wird über das weitere Vorgehen in Kürze beraten. 08.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 2222-3001 Fax: +49 231 2222-3099 E-Mail: info@nordwest.com Internet: www.nordwest.com ISIN: DE0006775505 WKN: 677550 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 743267 08.11.2018 CET/CEST ISIN DE0006775505 AXC0287 2018-11-08/14:38