Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 9,20 Euro belassen. Die Commerzbank habe ein Ergebnis für das dritte Quartal im Rahmen der Erwartung berichtet, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwartet, dass die Bank ohne merklichen Rückenwind vom Zinsumfeld die Erträge organisch nur leicht steigern wird. In der Historie seien in Aussicht gestellte langfristige Ertragsziele mehrfach verfehlt worden, gab er zu Bedenken./ajx/zb Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0192 2018-11-08/14:46

ISIN: DE000CBK1001