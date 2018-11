Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen und Anhebung des Ausblicks von 16 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe positiv gestimmt für die T-Aktie, nachdem die Bonner nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) erhöht hätten, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Bewertungshorizont habe er nun weiter in die Zukunft verschoben, so die Begründung für das neue Kursziel./ajx/bek Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0207 2018-11-08/15:34

ISIN: DE0005557508