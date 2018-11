PV - Invest GmbH: Emissionsbeginn: PV-Invest Kraftwerksanleihen DGAP-Ad-hoc: PV - Invest GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Nachhaltigkeit PV - Invest GmbH: Emissionsbeginn: PV-Invest Kraftwerksanleihen 08.11.2018 / 16:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR: Emissionsbeginn: PV-Invest Kraftwerksanleihen Klagenfurt, 08. November 2018. Die PV-Invest GmbH mit Sitz in Klagenfurt begibt neue Unternehmensanleihen. Der Zeichnungsstart ist der 12. November 2018 Die PV-Invest GmbH mit Sitz Lakeside B07, 9020 Klagenfurt, Österreich begibt neue Unternehmensanleihen. Das Gesamtvolumen der Emission beträgt bis zu 15 Millionen Euro. Das Volumen teilt sich zu gleichen Teilen auf zwei neue Anleihen mit siebenjähriger Laufzeit und einer festen Verzinsung von 4.15% sowie einer zehnjährigen Laufzeit mit einem festen Zinssatz in Höhe von 4.5% auf. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro je Anleihe. Die Emission erfolgt auf Basis des, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg (CSSF), am 6. November 2018 gebilligten, veröffentlichten und an die Finanzmarktaufsicht ("FMA"), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie die Ungarische Magyar Nemzeti Bank ("MNB") notifizierten Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt sowie die Anleihebedingungen sind auf der Webseite der PV-Invest GmbH ( www.pv-invest.com) und bei der PV-Invest GmbH, Lakeside B07, 9020 Klagenfurt kostenfrei erhältlich. Betroffene Titel: DE000A1885U8; DE000A189CF6; AT0000A1YY22; AT0000A1YY14; Aussender: PV-Invest GmbH Lakeside B07 9020 Klagenfurt Österreich Ansprechpartner Mag. Richard Petz PV-Invest GmbH +43 (0) 463 / 218073 - 21 richard.petz@pv-invest.com Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordung (MAR). Sie stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes (WAG) und des Kapitalmarktgesetzes (KMG), jedoch weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot dar. 08.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PV - Invest GmbH Lakeside B07 9020 Klagenfurt am Wörthersee Österreich Telefon: +43 463 218073 Fax: +43 463 218073 89 E-Mail: office@pv-invest.com Internet: www.pv-invest.com ISIN: DE000A189CF6, DE000A1885U8, AT0000A1YY14, AT0000A1YY22 WKN: A189CF , A1885U, A19RSP, A19RSQ Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 743459 08.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A189CF6 DE000A1885U8 AT0000A1YY14 AT0000A1YY22 AXC0318 2018-11-08/16:35