Die NordLB hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen und dem Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms von 130 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die problematische Situation in der Kraftwerksparte und der daraus folgende Umbau lasteten auf dem Elektrotechnikkonzern, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus hätten die Münchener aber eine gute Performance gezeigt und seien optimistisch für die Zukunft./edh/gl Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0214 2018-11-08/16:57

ISIN: DE0007236101