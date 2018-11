Tagesausblick für 9.11.: DAX-Zahlen drückten den Index. Fed-Entscheidung und Allianz im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Märkte präsentierten sich heute mehrheitlich leichter. Hintergrund ist zum einen die bevorstehende US-Zinsentscheidung heute nach Handelsschluss und teilweise schwache Unternehmensergebnisse. So gab der DAX im Tagesverlauf zwar nach. Konnte jedoch die Unterstützungslinie bei 11.480 Punkten weiterhin verteidigen. Der EuroStoxx 50 gab knapp ein halbes Prozent ab und pendelte sich bei 3.250 Punkten ein. In den USA hielten sich die Investoren im Vorfeld der Zinsentscheidung ebenfalls zurück. Die Aktienbarometer eröffneten also kaum verändert zum Vortag.

Der Ölpreis setzte derweil seine Abwärtsentwicklung fort. Sowohl der Kurs für ein Barrel Brent als auch WTI verloren über ein halbes Prozent. Der Goldpreis bewegte sich weiterhin in der Range 1.220/1.230 USD pro Feinunze.

Unternehmen im Fokus

Heute stand ein regelrechter Datenreigen an. Die Commerzbank halbierte dabei ihren Gewinn im abgelaufenen Quartal. Positive Analystenstimmen und gute Entwicklungen im Privatkundengeschäft animierten Anleger dennoch dazu einzusteigen. Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 senkte die Jahresziele und die Dividende. Anleger klickten daraufhin weg und drückten die Aktie damit zweistellig nach unten. Dabei zogen sie die Aktie von RTL Group gleich mit. Bei HeidelbergCement drückten hohe Energiekosten auf die Margen. Nach anfänglich hohen Kursaufschlägen gab die Aktie die Gewinne im Tagesverlauf allerdings fast komplett wieder ab. Überdurchschnittlich schwach zeigten sich heute zudem Chemietitel wie Brenntag, Covestro und Evonik. Internettitel wie Delivery Hero und Zalando konnten sich hingegen nach den jüngsten Kursverlusten stabilisieren.

Morgen werden unter anderem Allianz und LEG Immobilien Quartalszahlen veröffentlichen.

Wichtige Termine

China - Verbraucherpreise, Oktober

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.780/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.200/11.480 Punkte

Der DAX gab die gestrigen Gewinne wieder ab und näherte sich der Unterstützungsmarke von 11.480 Punkten. Möglicherweise kann die Fed-Entscheidung heute Abend dem Index neue Impulse geben. Solange die Unterstützung hält, besteht weiterhin die Chance auf eine Erholung bis 11.780 und im weiteren Verlauf bis 12.000 Punkte. Sackt der Index hingegen unter 11.480 Punkten könnte eine erneute Verkaufswelle bis 11.000 Punkte starten.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 16.10.2017 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.11.2013 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Barriere in Punkten

Obere Barriere in Punkten

Finaler Bewertungstag DAX HX4TJ9 6,58 10.700 14.000 14.03.2019 DAX HX4ZVP 3,39 10.700 12.400 14.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.11.2018; 17:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Produkte auf den DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 9.11.: DAX-Zahlen drückten den Index. Fed-Entscheidung und Allianz im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).