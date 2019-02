Die Aktien der Allianz SE haben im vorbörslichen Freitagshandel leicht positiv auf die jüngsten Geschäftszahlen reagiert. Beim Broker L&S gewannen die Titel moderate 0,3 Prozent.

Europas größter Versicherer hatte seinen Gewinn 2018 dank geringerer Katastrophenschäden kräftig gesteigert. Die Dividende soll um 12,5 Prozent auf 9 Euro je Aktie steigen. Während der operative Gewinn die Erwartungen von Analysten traf, fällt die Dividende höher aus als gedacht. Zudem kündigte der Dax-Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm an.

Ein Händler sagte, die Allianz mache kontinuierliche Fortschritte, was am Markt aber so auch erwartet worden sei./ajx/jha/

