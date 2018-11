Zürich (www.fondscheck.de) - Swisscanto Invest bietet fünf Fondslösungen mit einer neuen Strategie an, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dabei wird der seit zwölf Jahren erprobte systematische Anlageansatz in Verbindung mit einer nachhaltigen Zielsetzung angewendet. Die Swisscanto (LU) Equity Funds Systematic Responsible unterscheiden sich dabei in der geografischen Reichweite. Neben einem globalen Portfolio können Investoren auch gut diversifizierte Portfolios zu den vier Regionen USA, Eurozone, Japan und Emerging Markets wählen. Während der USA-Fonds aus der Umwandlung des Swisscanto (LU) EF Selection North America entspringt, sind die vier anderen Fonds Neuauflagen. ...

