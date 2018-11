Pressemitteilung der Hylea Group S.A.:

Hylea größter Lieferant von Bio-Paranüssen in Deutschland

- Nachhaltigkeitskonzept überzeugt Kunden - Ausweitung der Eigenmarke "Hylea" in deutschen Handelsketten - Fair Trade-Unternehmen GEPA verweist auf Hylea

Die Hylea Group S.A. expandiert weiter und ist erstmals führender Lieferant von Bio-Paranüssen in Deutschland. Über das Tochterunternehmen Hylea Foods AG mit Sitz in Köln werden die Vertriebswege in Deutschland organisiert. "Nach unserem Start im Jahr 2016 sind wir nun der größte Lieferant von Bio-Paranüssen im deutschen Markt. Wir haben es geschafft, die Kunden mit unserem Nachhaltigkeitskonzept und der Historie von Hylea zu überzeugen", sagt der Vertriebsvorstand der Hylea Foods AG, Mario Ebel.

