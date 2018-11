IRW-PRESS: Global Health Clinics Ltd.: Global Health Clinics Ltd. meldet Absichtserklärung mit Integrated Alternative Health Services

Global Health Clinics Ltd. meldet Absichtserklärung mit Integrated Alternative Health Services

8. November 2018 - Global Health Clinics Ltd. (das Unternehmen) (CSE: MJRX) (Frankfurt: L002) freut sich, den Abschluss einer Absichtserklärung (LOI) mit Integrated Alternative Health Services (IAHS) in Alberta bekannt zu geben. IAHS bietet Patienten eine Vielzahl von häuslichen Pflegeleistungen in Zentral-Alberta, die von psychologischer Beratung, Massage, Yoga, Reiki, Meditation bis hin zu natürlichen und pflanzlichen Gesundheitsprodukten, wie etwa Cannabis als Arzneimittel, reichen. Global Health Clinics wird die Betriebstätigkeit von IAHS im Cannabisbereich übernehmen und Aufklärungs- und Unterstützungsleistungen gemäß den ACMPR anbieten. Global Health Clinics wird eigenständige Niederlassungen eröffnen, in denen neben der Aufklärung und Unterstützung im Zusammenhang mit Cannabis gemäß den ACMPR auch die Dienstleistungen von IAHS angeboten werden.

Wir freuen uns, eine Präsenz in Alberta aufzubauen. Alberta ist eine der wachstumsstärksten Provinzen bei der Verwendung von medizinischem Marihuana in Kanada. Durch die Zusammenarbeit mit IAHS erhalten wir Zugang zu einem ganz neuen Patientenstamm, der eine Vielzahl von Behandlungen und Dienstleistungen in Anspruch nimmt, die mit der Cannabisbehandlung einhergehen, sagte CEO Terry Roycroft.

Im ersten Quartal des ACMPR-Geschäftsjahres 2018/19 von Health Canada betrug die Anzahl der Kundenregistrierungen gemäß den ACMPR insgesamt 958.228; davon entfallen 348.288 auf Alberta allein, was 36 % der gesamten Registrierungen in Kanada entspricht.

Diese Akquisition bietet uns die Möglichkeit, Patienten mit ACMPR-Lizenzen in Alberta Zugang zu verschaffen, und ist unser erster Schritt unserer geplanten Expansion in der Provinz. Das integrierte Gesundheitsmodell ermöglicht es uns nicht nur, Patienten zu unterstützen, sondern ihnen auch weitere Alternativen bei der medizinischen Betreuung durch sachkundige und unterstützende Gesundheitspraktiker auf anderen Gebieten zu bieten, so CEO Terry Roycroft weiter.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die von Leo Resources Inc. (das Unternehmen) erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

