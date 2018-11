US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nach der US-Notenbanksitzung mit uneinheitlicher Tendenz präsentiert. Die Fed hält an ihrem geldpolitischen Kurs fest und hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet, stellte jedoch weitere graduelle Zinserhöhungen in Aussicht. Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Risiken für den wirtschaftlichen Ausblick seien ausgewogen, die Wirtschaft wachse mit einem hohen Tempo, hieß es im Kommentar zur Zinsentscheidung. Der Arbeitsmarkt sei stark und die Arbeitslosenquote sei gesunken.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,97 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 1/32 Punkte auf 99 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,09 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,23 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 8/32 Punkte auf 99 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,43 Prozent./edh/jsl/fba

