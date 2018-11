Die Akquisition erweitert die globale Reichweite von Entrust Datacard auf dem europäischen Festland und bietet dem Unternehmen verbesserte digitale Signaturmöglichkeiten

Entrust Datacard, ein führender Lösungsanbieter für vertrauenswürdige Identitäts- und sichere Ausstellungstechnologien, hat heute angekündigt, dass das Unternehmen Safelayer Secure Communications S.A., den führenden Anbieter für Sicherheitssoftware im Bereich PKI (Public Key Infrastructure), Multi-Faktor-Authentifizierung, elektronische Unterschrift, Datenverschlüsselung sowie Schutz elektronischer Transaktionen, übernommen hat. Die Übernahme ermöglicht dem Unternehmen, seine Marktpräsenz und technische Kompetenz am europäischen Festland und in Lateinamerika weiter auszubauen.

Da sich das digitale Ökosystem grenzenlos ausweitet und die Welt zunehmend digitalisiert wird, ist es wichtig, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter, Kunden und Partner mit einem sicheren und geschützten Zugriff auf beruflich notwendige Informationen, Anwendungen und Netzwerke ausstatten. Indem Anwendern einen Zugriff auf verschiedene Plattformen gewährt wird Handy, Laptop, PC, Smartphone werden digitale Unternehmen jedoch auch Sicherheitsrisiken ausgesetzt, die sie bisher nicht berücksichtigt haben. Durch die Einführung sicherer Zertifikatslösungen können Unternehmen vom digitalen Geschäft profitieren und gleichzeitig Sicherheit gewährleisten.

"Wir bei Entrust Datacard haben uns verpflichtet, im Bereich zertifikatsbasierter Sicherheitslösungen in allen Regionen, in denen wir operieren, zum Branchenführer zu werden. Deshalb freuen wir uns, Safelayers etablierte PKI- und Electronic Trust-Dienste in den EMEA-Regionen und in Lateinamerika einzuführen", sagte Anudeep Parhar, CIO bei Entrust Datacard. "Das starke und telentierte Team von Safelayer mit seinen Kompetenzen im Bereich digitale Signaturlösungen und eIDAS stärkt unser Team und baut unser Engagement bei der Bereitstellung vertrauenswürdiger Dienste in dieser Region und weltweit aus."

Safelayers eID-Technologie findet Einsatz bei elektronischen Identitätsprojekten hinsichtlich Personen, vernetzten Gegenständen sowie bei der Einführung vertrauenswürdiger Dienste und mobiler Kommunikation. Die Technologie von Safelayer wird zur elektronischen Identifizierung von Personen (Mitarbeiter und Bürger) und vernetzten Geräten (Hardware und Software) sowie zur Generierung von vertrauenswürdigen Diensten in Telematiknetzen wie dem Internet und mobilen Netzwerken verwendet.

Neben den Markterweiterungschancen bringt die Akquisition Entrust Datacard außerdem Safelayers erstklassige eIDAS-konforme digitale Signaturtechnologie. Die digitale Signaturlösung ist eine umfassende Plattform für eIDAS-Vertrauensdienste, die die Authentifizierung, Single-sign-on (SSO) und Identity Federation umfasst. Die Lösung verwendet zur Implementierung elektronischer Signaturfunktionen PKI-Zertifikate. Diese flexible Plattform bietet Signaturdienste für serverbasierte und mobile Geräte.

Safelayer hat seinen Hauptsitz im spanischen Barcelona und eine Niederlassung in Madrid. Entrust Datacard wird die akquirierten Niederlassungen und Mitarbeiter übernehmen. Die Akquisition wurde am 6. November 2018 abgeschlossen und unterzeichnet, die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen über das Produktportfolio von Entrust Datacard zu zertifikatbasierten Sicherheitslösungen finden Sie auf www.entrustdatacard.com/products/categories/pki.

