Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Koblenz (pta043/08.11.2018/23:25) - Adhoc Meldung 8.11.2018



Heute von 9 bis 19 Uhr wurden die Geschäftsräume unserer Gesellschaft von der Staatsanwaltschaft Koblenz durchsucht.



Die Durchsuchung erfolgte auf Beschluss des Amtsgerichtes Koblenz vom 5.9.2018. Ermittelt wird gegen die beiden Vorstände u.a. wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Urheberrecht. Die Vorwürfe werden seitens der RTL Television GmbH erhoben und betreffen die Zusammenarbeit mit einem Online-Rekorder-Anbieter.



Der laufende ICO zum Snowden-Coin.com und der Geschäftsbereich UltraUpload.io sind davon nicht betroffen.



Koblenz , den 8.11.2018



(Ende)



