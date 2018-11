Hamburg (ots) - Mini Molars Cambodia gewinnt den PR-Bild Award 2018 mit dem Foto "Dream Big". Der gemeinnützige Verein aus Hamburg kümmert sich um die dentale Versorgung von bedürftigen Kindern in Kambodscha. Mit dem Foto, das im Rahmen eines Hilfsprojekts in einem Slum in Phnom Penh entstanden ist, setzte sich die NGO gegen rund 1.000 Bewerbungen durch. Bereits zum 13. Mal vergibt die dpa-Tochter news aktuell den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen.



"Jeden Tag werden wir mit unzähligen Bildern überschwemmt. Gleichzeitig sind so viele hochkarätige Bilder im Umlauf wie noch nie. Umso höher werden die Ansprüche an die Bewerber für unseren PR-Bild Award. Auch dieses Jahr haben es wieder einige brillante Motive geschafft, aus der Bilderflut herauszustechen. Denn neben der handwerklichen Qualität erzählen sie eine Geschichte, die bewegt. Sie schaffen es, uns zu irritieren, provozieren oder zu inspirieren", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Awards.



Ulf Zuschlag und seine Frau Sombo, beide Gründer und Vorstandsvorsitzende von Mini Molars Cambodia e.V., nahmen heute Abend den Preis bei der feierlichen Verleihung im Hamburger Grünspan entgegen. "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung! Das Bild ist ein 'One in a Million shot'. Es erzählt die Geschichte von Autonomie und Selbstbestimmung. Denn neben unserer medizinischen Unterstützung wollen wir den Kindern in Kambodscha vor allem eins mit auf ihren Lebensweg geben: Mut, Selbstvertrauen, Hoffnung und Zuversicht."



news aktuell Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson zum Siegerfoto: "Die beiden Jungs, einer auf den Schultern des anderen stehend, vor dem Graffiti 'Dream Big' berühren mich sehr, da sie eine unglaublich positive Kraft ausstrahlen. NGOs stehen vor der schwierigen Aufgabe, auf Missstände hinzuweisen, ohne die Betroffenen zu entwürdigen, aber gleichzeitig die Brisanz ihrer Situation zu verdeutlichen. Das ist dem Bild auf eindringliche Weise gelungen, es vermittelt eine große Zuversicht und einen starken Lebenswillen trotz ärmlichster Verhältnisse.



Das Foto mit dem Titel "Dream Big" überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil. Fotografiert hat es der Londoner Kiefernorthopäde Anton Bass.



Video-Journalist David Rohde und Janina von Jhering, Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation dpa Deutsche Presse-Agentur / news aktuell, führten durch die diesjährige Feier. Einen Gastauftritt hatte die deutsche Sängerin und Songwriterin ALINA, die vor den rund 250 Gästen aus der Medien- und PR-Branche ihren Song "Die Einzige" performte. Außerdem wurden auf dem roten Teppich zahlreiche VIP's aus der Medien-und Showbiz-Branche gesichtet, unter anderem die Schauspielerin Susanne Daubner (Moderatorin, ARD Tagesschau), die TV-Moderatoren René Kindermann (ARD-Sportschau) und Peter Illmann (RTL Nitro) sowie die Moderatorin Maren Gilzer.



Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild "Alpenleben", eingereicht von der Walliser Destinationsvermarktung Grächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe. Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto "Minipig Rudi wieder gesund" von Vetmeduni Vienna.



Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: https://www.pr-bild-award.de/sieger2018



Für Berichterstattung können alle Gewinnerbilder auch unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2018: https://pr-bild-award.de/downloads/winner2018



Die Gewinner 2018 im Detail:



DAS PR-BILD DES JAHRES 2018 DEUTSCHLAND "Dream Big" Mini Molars Cambodia e.V. / D Foto: Anton Bass



PR-BILD DES JAHRES 2018 SCHWEIZ "Alpenleben" Grächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe / CH Stefan Walter



PR-BILD DES JAHRES 2018 ÖSTERREICH "Minipig Rudi wieder gesund" Vetmeduni Vienna / A Stephanie Scholz



KATEGORIE NGO



Platz 1 (Kategorie-Sieger und gleichzeitig PR-Bild des Jahres 2018 in Deutschland): "Dream big" Mini Molars Cambodia e.V. / D Anton Bass



Platz 2: "Einmal noch...zur Hochzeit des Sohnes" Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. / D Hannibal Hanschke



Platz 3: "Ankunft Geflüchteter aus Myanmar" CARE Deutschland-Luxemburg e.V. / D Kathleen Prior



KATEGORIE PORTRAIT



Platz 1: "Schönheit im Müll" Müllstadtkinder Kairo e.V. / D Christoph Jorda



Platz 2: "Wohin mit meinem Leben?" Müllstadtkinder Kairo e.V. / D Christoph Jorda



Platz 3: "Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung in Mali" Plan International Deutschland / D Ilvy Nijokiktjien



KATEGORIE SOCIAL MEDIA FOTO



Platz 1 (Kategorie-Sieger und gleichzeitig PR-Bild des Jahres 2018 in Österreich): "Minipig Rudi wieder gesund" Vetmeduni Vienna / A Stephanie Scholz



Platz 2: "Volkswagen Zubehör Lookbook: Camperfeeling" Volkswagen Zubehör GmbH / D Kai-Uwe Knoth



Platz 3: "Was bin ich?" Universität St. Gallen (HSG) / CH Marco Gerster



KATEGORIE STORIES & KAMPAGNEN (in dieser Kategorie gibt es zwei 2. Plätze)



Platz 1: "Herztransplantation" Herz - und Diabeteszentrum NRW / D Armin Kühn



Platz 2: "Transformers im Brenner Basistunnel" Brenner Basistunnel SE - Galleria di base del Brennero / A Jan Hetfleisch



Platz 2: "Zum Muttertag ein Veilchen" Deutscher Kinderverein e.V. / D Carsten Sander



Platz 3: "Morgens halb 10 in Hamburch" Waterkant Touren GmbH & Co.KG / D Kim Alena Schröder



KATEGORIE LIFESTLYE



Platz 1 (Kategorie-Sieger und gleichzeitig PR-Bild des Jahres 2018 in der Schweiz): "Alpenleben" Grächen und St. Niklaus Tourismus und Gewerbe / CH Stefan Walter



Platz 2: "bi yourself" Art project Design-, Entwicklungs - und Handelsgesellschaft mbH / D Svetlana Miku



Platz 3: "Radfahren, nur besser!" schoessler GmbH / Superpedestrian / D Max Tomasinelli



KATEGORIE REISEN



Platz 1: "Büffelreiher Auge in Auge mit Wasserbüffel" Department of Tourism Philippines / D Per-Andre Hoffmann



Platz 2: "Lauenensee Hockey" Schweiz Tourismus / CH Martin Mägli



Platz 3: "Land Rover Experience Tour Peru" Jaguar Land Rover Deutschland GmbH / D Craig Pusey



JURY:



- Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich" - Frank Behrendt, Senior Advisor Serviceplan Public Relations - Ralph Caba, Direktor Öffentlichkeitsarbeit Ford-Werke GmbH - Boris Entrup, Make-up Artist von Maybelline New York - Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA - Natanja Marija Grün, Talent der #30u30-Crew 2017 & Social Media Specialist bei IKEA Deutschland - Jürgen Harrer, Leiter Unternehmenskommunikation Fraport - Jens Hungermann, Chefredakteur des Magazins Pressesprecher - Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW - Tobias Körner, Talent der #30u30-Crew 2017 & Senior Account Executive bei Red Lorry Yellow Lorry - Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag - Monika Schaller, Stellvertretende Leiterin Kommunikation und Leiterin der externen Kommunikation weltweit, Deutsche Bank AG - Sebastian Schneider, Geschäftsführer bei PPR Media Relations und Fotograf - Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell GmbH - Sebastian Vesper, Jury-Vorsitzender, Medienfachverlag Oberauer, Leiter Büro Berlin - Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt



PARTNER: Österreich: APA-OTS Originaltext-Service GmbH, www.ots.at Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.ch



MEDIENPARTNER: Deutschland: pressesprecher - Magazin für Kommunikation, www.pressesprecher.com Österreich: Horizont AT, www.horizont.at Schweiz: persönlich Verlags AG, www.persoenlich.com



SPONSOR: CATWALK: http://www.catwalk-frankfurt.tv/



MUSIKACT: ALINA: http://www.alinamusik.de/



Über news aktuell:



Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über die smarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.



Pressekontakt: news aktuell GmbH Janina von Jhering Stellvertretende Leiterin Konzernkommunikation Telefon: +49 40/4113 - 32598 vonjhering@newsaktuell.de https://twitter.com/JvJhering