EQS Group-Media / 2018-11-09 / 06:30 *MEDIENMITTEILUNG DAS NEUE FINANZTECHNOLOGIE-UNTERNEHMEN SYGNUM GEWINNT SWISSCOM UND DAURA ALS PARTNER UND SINGTEL INNOV8 ALS INVESTOR* Schweiz, Singapur, 9. November 2018 - Das Finanztechnologie-Unternehmen Sygnum AG gibt heute eine strategische Partnerschaft mit der daura und ein Joint Venture mit der Swisscom bekannt. Zudem investiert der Venture-Capital-Arm der Singtel-Gruppe aus Singapur - Singtel Innov8 - in Sygnum. Sygnum arbeitet mit Hilfe der 'Distributed Ledger-Technologien' (DLT) an Lösungen für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte. Das bekannteste Beispiel von DLT ist die Blockchain-Technologie. Gemeinsam mit daura entwickelt Sygnum Lösungen und Standards für die digitale Verbriefung von Blockchain-basierten Anlageprodukten wie z.B. Aktien. Die ersten Prototypen wurden bereits erstellt. Im Joint Venture mit Swisscom in Form der CUSTODIGIT wird mit einem Team an der Entwicklung einer Plattform für eine sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte gearbeitet. Das in der Schweiz und Singapur ansässige Unternehmen wurde von einem erfahrenen, interdisziplinären Team von Schweizer und Singapurer Experten gegründet und wird von strategisch relevanten Privatpersonen und Institutionen unterstützt. Sygnum hat sich zum Ziel gesetzt, die zahlreichen Stärken der heutigen Finanzinfrastruktur auszubauen. Dazu will Sygnum überlegt und umsichtig das Potential der 'Distributed Ledger-Technologien' und die Vorteile digitaler Vermögenswerte ausnutzen. Sygnum strebt an, ihren Kunden und Partnern eine integrierte Lösung für die sichere Herausgabe, Verwahrung, den Handel und die Verwaltung digitaler Vermögenswerte anzubieten. Sygnum, Swisscom und daura: Aufbau eines Ökosystems für digitale Vermögenswerte Als strategische Partner bauen Sygnum, Swisscom und daura AG ein Ökosystem für digitale Vermögenswerte auf, das Eckpfeiler für den Einsatz der 'Distributed Ledger-Technologien' in der Finanzindustrie setzen soll. Dazu gehört das Entwickeln regulierter Schnittstellen, die den Handel von digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen ermöglichen, oder Verwahrungslösungen digitaler Vermögenswerte, die aktuellen regulatorischen Anforderungen genügen. Konkret arbeitet Sygnum gemeinsam mit ihren Partnern an folgenden Lösungen: *Verwahrungslösung mit institutionellen Standards* Sicherer Zugang zu und Verwahrung von digitalen Vermögenswerten durch eine Verwahrungslösung für regulierte Finanzinstitute, welche institutionellen Standards entspricht. Die Verwahrungslösung wird von der CUSTODIGIT AG entwickelt, einem neu gegründeten Joint Venture zwischen Swisscom und Sygnum. Peter Hofmann, Senior FinTech Experte bei Swisscom und interim-CEO von CUSTODIGIT: "Die Zusammenarbeit von Sygnum und CUSTODIGIT vereint einzigartiges Knowhow in den Bereichen digitaler Vermögenswerte, Finanzdienstleistungen, Compliance und Technologie. Dadurch wird die Entwicklung einer Verwahrungsplattform für die regulierte Finanzindustrie ermöglicht." *Herausgabe und Übertragung digitaler Vermögenswerte* Sichere Herausgabe und effiziente Übertragung von digitalen Vermögenswerten, inklusive Schnittstelle zu Fiat-Währungen. In einem ersten Schritt wird auf die Herausgabe von Aktien Schweizer KMUs auf der Blockchain fokussiert. Die Lösung wird in enger Zusammenarbeit mit daura entwickelt. "Im Ökosystem digitaler Vermögenswerte ergänzen sich Sygnum und daura auf ideale Weise. Wir teilen die Vision von digitalen Vermögenswerten, die auf der Blockchain gehalten werden. Während daura den rechtlichen und technischen Rahmen für die Herausgabe einer mit dem Schweizer Aktienrecht konformen digitalen Wertschrift bietet, baut Sygnum eine integrierte Infrastrukturlösung auf, die Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung unterstützt", sagt Peter Schnürer, CEO von daura. *AML/KYC-Modul* Ein "Anti-Geldwäscherei (AML) / Know your Customer (KYC)"-Modul, das Konformität mit geltendem Schweizer Recht gewährleistet, und das Sygnum gemeinsam mit der Schweizer Anwaltskanzlei MME, einer integrierten Rechts-, Steuer- und Compliance-Kanzlei, entwickelt. "Wir haben ein Regelwerk entworfen, das Blockchain-basierte Informationen, die für das Erfüllen regulatorischer Anforderungen entscheidend sind, mit bestehenden AML-Konzepten verbindet. Das Ergebnis ist ein effizientes Blockchain-basiertes AML-Tool, welches Schweizer Compliance-Standards entspricht", sagt Luka Müller, Gründungspartner und Verwaltungsratspräsident von Sygnum. *Die Schweiz und Singapur als Zielmärkte* Sygnum entwickelt seine Produkte und Dienstleistungen gleichzeitig in zwei der führenden Finanzzentren der Welt: der Schweiz und Singapur. Beide Länder gelten als solide, international bestens etablierte Finanzplätze, die viele kulturelle und wirtschaftliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Gleichzeitig spielen sie weltweit eine führende Rolle bei der Entwicklung von innovativen Anwendungen für digitale Vermögenswerte. Mathias Imbach und Manuel Krieger, zwei der Gründungspartner von Sygnum, zu den Fortschritten bei der Weiterentwicklung des Ökosystems digitaler Vermögenswerte: "Für die partnerschaftliche Unterstützung bedeutender Institutionen wie Swisscom in der Schweiz und Singtel Innov8 in Singapur sind wir ausserordentlich dankbar. Wir sind zuversichtlich als Teil dieses Ökosystems den Einsatz und die Verbreitung der 'Distributed Ledger-Technologien' in der Finanzindustrie fördern zu können. Vorerst ist unser Produktportfolio auf qualifizierte und akkreditierte sowie institutionelle Investoren ausgelegt. In einer zweiten Phase planen wir, regulierten Finanzdienstleistern Technologielösungen anzubieten. Dies ermöglicht ihnen, ihren eigenen Kunden Zugang zur Token-Economy zu ermöglichen. Auf diese Weise wollen wir dazu beitragen, das neue und schnell wachsende Ökosystem digitaler Vermögenswerte auf ein solides und zukunftsgerichtetes Fundament zu stellen." *Über Swisscom* Swisscom ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen nahe der Hauptstadt Bern. Rund 20'000 Mitarbeitende erzielten in den ersten neun Monaten von 2018 einen Umsatz von CHF 8,7 Milliarden. Swisscom gehört zu 51% dem Bund und ist eines der nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen der Schweiz. Swisscom unterstützt regulierte Finanzinstitute bei der Digitalisierung. Eines der zentralen Themen sind Digital Asset Services. Swisscom strebt dabei den Aufbau eines Ökosystems aus Blockchain-Technologie und integrierten Lösungen für digitale Vermögenswerte an. *Über Singtel Innov8* Singtel Innov8, der Venture-Capital-Arm der Singtel-Gruppe, investiert weltweit in innovative Technologie-Start-ups. Der Investment-Fonds hat ein Volumen von USD 250 Millionen und verfügt über eigene Entscheidungs-, Genehmigungs- und Finanzierungsverfahren. Über die Finanzierung hinaus bietet Singtel Innov8 Start-ups den Zugang zu Ressourcen und Knowhow der Singtel-Gruppe und bietet dadurch der Singtel-Gruppe gleichzeitig Zugang zu neuen Technologien. Singtel Innov8 konzentriert ihre Investitionen auf Technologien und Lösungen, die zu Quantensprüngen bei der Netzwerkfähigkeit, digitalen Diensten und der Entwicklung neuer Geräte führen können. Singtel Innov8 hat ihren Hauptsitz in Singapur und verfügt über Büros in San Francisco und Tel Aviv. *Über daura* Die daura ist ein Joint Venture von MME und Swisscom. Das Unternehmen hat zum Ziel, Aktien von Schweizer KMUs mit Hilfe der Blockchain-Technologie zu digitalisieren. Die daura-Plattform ermöglicht die Übertragung eines Aktienrechts über eine Blockchain-Transaktion. Diese Aktien ermöglichen nicht börsenkotierten Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt. Alle Rechtsfunktionen der Aktien, wie z.B. die Ausübung des Stimmrechts, werden in einem Smart Contract geregelt und entsprechen Schweizer Vorschriften. *Über CUSTODIGIT* Die CUSTODIGIT ist ein Joint Venture von Swisscom und Sygnum. Die Firma entwickelt eine Lösung zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte, welche institutionellen Anforderungen gerecht wird und es regulierten Finanzinstituten erlaubt, ihren eigenen Kunden Zugang zu dieser neuen Asset-Klasse zu ermöglichen. MEDIENKONTAKT SYGNUM Schweiz Sygnum ist ein technologieorientiertes Marcus Balogh Unternehmen, welches an Lösungen für das Farner Consulting Ökosystem digitaler Vermögenswerte T: +41 44 266 67 67 arbeitet. Das Unternehmen wurde von E: media@sygnum.com erfahrenen, interdisziplinären Experten gegründet und wird von strategisch Singapur relevanten Privatpersonen und Chelsea Phua Institutionen unterstützt. Sygnum ist in Klareco Communications zwei der weltweit führenden Finanzplätze T: +65 6333 3449 verwurzelt - der Schweiz und Singapur. E: media@sygnum.com Die Vision von Sygnum ist es, der bevorzugte Partner für die sichere Herausgabe, Verwahrung, den Handel und die Verwaltung digitaler Vermögenswerte zu sein. Die Mission von Sygnum ist es, jeden zu inspirieren und zu befähigen Werte autonom zu erstellen und jederzeit

direkten Zugriff auf Eigentum zu haben. Die Unternehmenswerte basieren auf einer Reihe von Prinzipien, die nicht nur höchste ethische Standards und klare Ziele gewährleisten, sondern auch die Kunden und Partner von Sygnum in das Zentrum aller Tätigkeiten stellen.

