Globale Partnerschaft soll Jahresumsatz stufenweise um 29 Mio. USD erhöhen

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK), der weltweit führende Anbieter für die Umsetzung von Marketinglösungen, gab heute die Unterzeichnung eines umfassenden Expansionsvertrags mit einem langjährigen Kunden bekannt.

InnerWorkings unterstützt diesen Kunden, ein globales Fortune 100 Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen in Lateinamerika, seit 2011. Die erfolgreiche Zusammenarbeit hat diesen Kunden veranlasst, seine Geschäftsbeziehung mit InnerWorkings geographisch auszudehnen und auf zusätzliche Produktkategorien auszuweiten.

Gemäß den Bedingungen des mehrjährigen Vertrags wird die Geschäftsbeziehung von ca. 10 Millionen USD Jahresumsatz auf nahezu 40 Millionen USD erweitert. Zusätzlich zu dem Verkaufs- und Marketingmaterial, das InnerWorkings in den letzten sieben Jahren geliefert hat, sieht der neue Aufgabenbereich sowohl temporäre als auch permanente Einzelhandel-Displays vor sowie eine Erweiterung des Aufgabenbereichs für den ersten Eintritt in den großen US-Markt.

InnerWorkings wird eine Kombination von Software-Experten und Technikern zur Unterstützung des erweiterten Kundenauftrags einsetzen. Eine teilweise Umsetzung ist ab Dezember vorgesehen und die volle Leistungserbringung entsprechend des neuen erweiterten Aufgabenbereichs ist bis Mitte 2019 geplant. Zu den primären Leistungen zählen eine Reduzierung des Abfalls und der Kosten, konsolidiertes Einkaufs- und Bestandsmanagement, eine transparentere Versorgungskette, mehr Automatisierung und Daten, ein optimiertes Look-and-Feel der Marketingmaterialien sowie schnellere Markteinführung.

Weitere Information über InnerWorkings finden Sie unter www.inwk.com.

Über InnerWorkings

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ:INWK) ist die weltweit führende, auf Marketingumsetzungen spezialisierte Firma, die Fortune-1000-Kunden aus vielen verschiedenen Branchen betreut. Als ausgelagerter Lösungsanbieter nutzt das Unternehmen eigene Technologien, ein umfangreiches Zulieferernetzwerk sowie tiefgreifende Fachkenntnisse zur Rationalisierung der Produktion von Markenartikeln und der Auftritte von Einzelhändlern an verschiedenen Standorten und Branchen. InnerWorkings hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, und beschäftigt über 2100 Mitarbeiter, die Kunden weltweit bei der Umsetzung von vielseitigen Markenkampagnen in jedem größeren Markt der Welt unterstützen. Zu den vielen von InnerWorkings betreuten Branchen gehören der Einzelhandel, Finanzdienstleister, das Gastgewerbe, Verbrauchsgüter, gemeinnützige Organisationen, das Gesundheitswesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Rundfunk- und Kabelnetzanbieter, die Automobilindustrie sowie Transportunternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181108006135/de/

Contacts:

InnerWorkings, Inc.

Bridget Freas

+1 312-589-5613

bfreas@inwk.com