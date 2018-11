In China ist die Inflation im Oktober auf dem Niveau des Vormonats geblieben. Die Verbraucherpreise seien im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Freitag in Peking mit. Experten hatten dies erwartet. Der Anstieg geht vor allem auf höhere Preise für Lebensmittel zurück. Trotz einer leichten Belebung in den vergangenen Monaten bleibt die Inflation weiter unter der Vorgabe der Regierung von drei Prozent.

Ein Preisanstieg im Inland gilt als Beleg für einen lebhaften Konsum. China will grundsätzlich die heimische Nachfrage stärken, um weniger stark von den Exporten abhängig zu sein. Experten zufolge hat das Inflationsziel derzeit aber keine hohe Priorität. Nicht mehr so stark wie zuletzt zogen im Oktober die Erzeugerpreise an. Sie seien im Jahresvergleich um 3,3 Prozent gestiegen und damit nicht mehr so stark wie in den Vormonaten. Dies ist ein Zeichen für eine vergleichsweise schwache Entwicklung der Industrie./zb/jha/

AXC0028 2018-11-09/07:06