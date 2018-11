MEDIENMITTEILUNG

Aktuelle Geschäftsentwicklung von Evolva

9. November 2018- Evolva (SIX: EVE) legt heute einen vierteljährlichen Bericht über die aktuelle Geschäftsentwicklung vor, der eine starke Grunddynamik beim Ausbau des Geschäfts zeigt. Die Eckpunkte sind:

Produktumsatz

Der Produktumsatz weist weiterhin einen soliden Wachstumstrend auf, obwohl er saisonalen Effekten unterliegt und während der Sommermonate im Vergleich zum weiteren Jahresverlauf deutlich geringer ausfällt.

Für das Gesamtjahr 2018 erwarten wir beim Produktumsatz einen Anstieg im hohen zweistelligen Prozentbereich.

Die Vertriebspipeline gewinnt weiter an Dynamik und wird im Jahr 2019 weiteres Wachstum unterstützen.

Die beantragte Registrierung von Nootkaton für Anwendungen in der Schädlingsbekämpfung bei der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) verläuft plangemäss.

Weitere Ertragsquellen

Aufgrund der Markteinführung von EverSweetTM durch unseren Partner Cargill erwarten wir im vierten Quartal 2018 erstmals - wenn auch niedrige - Lizenzerträge auf den Produktumsatz mit EverSweetTM.

Am 8. November 2018 kündigten Cargill und Royal DSM ein neues Unternehmen an, bei dem die Technologien beider Unternehmen zur Herstellung von Steviolglycosidprodukten durch Fermentation kombiniert werden und das die Produkte unter einem Markennamen, EverSweet, vermarkten wird.

Evolvas Lizenzrechte an EverSweet und die bestehende Vereinbarung zwischen Cargill und Evolva bleiben unverändert.

Im Einklang mit unserer Strategie, uns auf kommerziell attraktive Projekte mit hoher Wertschöpfung zu fokussieren, wird der Umsatz aus F&E-Partnerprojekten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, 2018 weiter zurückgehen.

Kosten und Restrukturierungsaktivitäten

Unsere gemeinsamen Anstrengungen in den Bereichen F&E und Produktion haben zu einem fokussierten Programm mit dem Ziel einer deutlichen Senkung der Produktionskosten in den kommenden Jahren geführt.

Wir bauen eine vollständige Lieferkette und ein Netzwerk von Dienstleistungsanbietern auf, um eine Steigerung der Produktionsvolumen zu ermöglichen.

Die im August 2017 begonnenen Restrukturierungsaktivitäten zur Transformation von Evolva werden bis November dieses Jahres abgeschlossen sein. In der Folge wird der Betriebsaufwand in den kommenden Jahren unter den früher kommunizierten Niveaus liegen.

