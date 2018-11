Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherer Allianz hat seinen Gewinn im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte das DAX-Unternehmen.

Der Konzern erzielte im Zeitraum von Juli bis September einen operativen Gewinn von 3,0 Milliarden Euro, 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens nur mit 2,87 Milliarden Euro gerechnet.

Im Vorjahr hatten gleich mehrere Hurrikane verheerende Schäden in den USA und der Karibik angerichtet und dazu beigetragen, dass 2017 das teuerste Jahr für die Versicherungsbranche überhaupt wurde. In der abgelaufenen Berichtsperiode gab es ebenfalls mehrere schadensreiche Naturereignisse, unter anderem der Hurrikan "Florence" und der Taifun "Jebi". Die in diesem Jahr verursachten Schäden fielen aber deutlich glimpflicher aus als im Vorjahr.

Unter dem Strich blieben im Quartal 1,94 Milliarden Euro übrig, das entsprach einer Steigerung von 23,6 Prozent zum Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 30,5 von 28,3 Milliarden Euro.

Die Allianz rechnet 2018 weiterhin mit einem operativen Ergebnis auf Vorjahresniveau von 11,1 Milliarden Euro, das 500 Millionen Euro nach oben oder unten abweichen kann. Nach neun Monaten hat der Konzern bereits 8,74 Milliarden verdient.

Finanzvorstand Giulio Terzariol hatte vor drei Monaten das obere Ende der Prognosespanne unter der Prämisse in Aussicht gestellt, dass es keine größeren Belastungen aus Großschäden gibt und sich die Kapitalmärkte normal entwickeln.

