Das Analysehaus RBC hat Fraport von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 75 Euro angehoben. Die Aktie des Flughafenbetreibers habe sich in diesem Jahr unter den Infrastrukturwerten am schlechtesten entwickelt und das Kursziel biete nun nicht mehr genügend Abwärtspotenzial, um ein "Underperform"-Votum noch zu rechtfertigen, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei aber andererseits auch nicht attraktiv genug für eine "Outperform"-Empfehlung./ajx/bek

Datum der Analyse: 09.11.2018

