FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien hat auch im dritten Quartal trotz höherer Instandhaltungskosten die in der Branche wichtige Kennziffer FFO I gesteigert. Zudem hat das im MDAX notierte Unternehmen erstmals einen optimistischen Ausblick für 2020 genannt. Die Prognosen für dieses Jahr sowie für 2019 gelten unverändert.

In den drei Monaten per Ende September stieg die in der Immobilienbranche übliche Ertragskennziffer Funds from Operations (FFO I) um 10,7 Prozent auf 85,8 Millionen Euro. Der FFO I je Aktie verbesserte sich entsprechend auf 1,36 Euro.

Das bereinigte EBITDA legte um 8,5 Prozent auf 106 Millionen Euro zu. Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung stieg um 8,7 Prozent auf 108,9 Millionen Euro.

Der Net Asset Value (ohne Goodwill) lag Ende September bei 90,21 Euro je Aktie, Ende 2017 waren es 83,81 Euro. Er ist somit um 7,6 Prozent gestiegen.

LEG erwartet 2020 FFO I von 356 bis 364 Millionen Euro

LEG schaut zuversichtlich auf die kommenden Jahre. "Der erstmalige Ausblick für 2020 zeigt, dass wir auch für die kommenden Jahre von einer Fortsetzung des stabilen, nachhaltigen Wachstums ausgehen", sagte Vorstandsvorsitzender Thomas Hegel. Die wertschaffenden Effekte aus den hohen Investitionen in den Bestand und aus Zukäufen würden zunehmend sichtbar. Die Perspektiven für eine weitere Wertsteigerung des Portfolios blieben dabei weiter positiv.

2020 soll der FFO I 356 bis 364 Millionen Euro erreichen. Für das laufende Jahr wird weiter von einem Ergebniszuwachs auf 315 bis 323 Millionen Euro und für 2019 auf 338 bis 344 Millionen Euro ausgegangen. Vergangenes Jahr hatte das Düsseldorfer Unternehmen den FFO I auf 295 Millionen Euro gesteigert. Das Unternehmen sieht 2018 zudem weiter einen Anstieg der Mieten auf vergleichbarer Fläche von rund 3,0 Prozent.

