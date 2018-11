SANDPIPER Digital Payments AG veräußert Mehrheit an der PAIR Solutions GmbH EQS Group-News: Sandpiper Digital Payments AG / Schlagwort(e): Verkauf SANDPIPER Digital Payments AG veräußert Mehrheit an der PAIR Solutions GmbH 09.11.2018 / 07:55 SANDPIPER Digital Payments AG veräußert Mehrheit an der PAIR Solutions GmbH St. Gallen, 9. November 2018 - Die SANDPIPER Digital Payments AG (BX Swiss, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch, Open Market, Frankfurt, ISIN: CH0033050961) gibt den Einstieg eines Investors mit 75% an PAIR Solutions GmbH, einer ursprünglich 100%igen und nun 25%igen Beteiligung der SANDPIPER, bekannt. Die PAIR Solutions GmbH ist ein zertifizierter Dienstleistungsspezialist für die bargeldlose Abrechnung von Essen und lokalen sowie behördlichen Zuschüssen (z.B. Bildung und Teilhabe) für Schulen, Kindergärten, Tagesstätten, Caterer, Mensavereine, Behörden sowie Städte. PAIR bietet seinen Kunden ein individuell angepasstes modulares Angebot, das neben einem erstklassigen Telefon- und technischen Support, Speiseplan-Verwaltung, ebenfalls Listen, Apps, Webportale, intelligente RFID Karten oder die innovative Fingerprint-Technologie für eine sehr schnelle Identifikation ohne Karte, umfasst. "Wir freuen uns, einen operativen Partner gewonnen zu haben, der den Markt sowie das Unternehmen kennt, um es regional weiterzuentwickeln. Gleichzeitig fokussiert sich SANDPIPER durch die Transaktion auf ausgewählte und profitable Tochterunternehmen sowie zukunftsträchtige Wachstumsbereiche wie Smart Cities," so Dr. Cornelius Boersch, Präsident des Verwaltungsrates der SANDPIPER. Frank Steigberger gibt nach einer erfolgreichen Interims-Begleitung über knapp ein Jahr seine Position als PAIR Geschäftsführer ab, um sich noch intensiver der Weiterentwicklung des SANDPIPER Portfolios zu widmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. PAIR steuerte im Jahre 2017 einen Umsatz von rund EUR 500.000 zur SANDPIPER bei. Die Transaktion wird sich im Einzelabschluss negativ auswirken, während es in der konsolidierten Jahresrechnung der SANDPIPER erwartungsgemäß zu einem Buchgewinn von mehr als EUR 700.000 führen wird. Über SANDPIPER Digital Payments AG SANDPIPER Digital Payments AG, www.sandpiper.ch, ist ein börsenkotiertes Holdingunternehmen mit den Schwerpunkten innovative mobile und digitale Zahlsysteme, Multiapplikations-Lösungen wie physische und logische Zugangssysteme sowie deren zugrundliegenden digitale Sicherheitsdienste und Technologien. Das Unternehmen zählt zu den führenden und größten Anbietern von Closed-loop Payment Lösungen und Kundenbindungssystemen im Bereich der Bildungseinrichtungen, öffentlichen Behörden, Event- und Verkehrsbetreibern, sowie für Einzelhändler und Marken. SANDPIPER ist mehrheitlich an den Gesellschaften InterCard AG Informationssysteme, Ergonomics AG, IDpendant GmbH, Multicard Nederland B.V. beteiligt. Kontakt: Email news@sandpiper.ch; Fax: +41-44-7838040; Website: www.sandpiper.ch Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Sandpiper Digital Payments AG Poststrasse 17 9001 St. Gallen Schweiz Telefon: +41 44 783 80 49 Fax: +41 44 783 80 40 E-Mail: news@sandpiper.ch Internet: www.sandpiper.ch ISIN: CH0033050961 Valorennummer: A0MYNQ Börsen: BX Berne eXchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 743641 09.11.2018 ISIN CH0033050961 AXC0048 2018-11-09/07:55